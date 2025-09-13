“STOP AL GENOCIDIO PALESTINESE”: TANTI ALLA MANIFESTAZIONE A LECCO

LECCO – A Lecco una nuova manifestazione per chiedere lo stop al genocidio palestinese. Centinaia di cittadini, tra cui molte famiglie con bambini, hanno partecipato al corteo partito da piazza Cermenati. Bandiere palestinesi e striscioni hanno colorato le strade, tra cori e slogan per la libertà della Palestina.

Molti interventi hanno ricordato la drammatica situazione vissuta dalla popolazione di Gaza e Cisgiordania, invocando la fine della violenza. Gli organizzatori hanno sottolineato la necessità di mantenere alta l’attenzione sul dramma umanitario, invitando a non restare indifferenti.

–

La protesta si è conclusa con un minuto di silenzio in memoria delle vittime. RedCro

