STOP ALLA VENDITA DEI BIGLIETTI PER TRENTO-LECCO AI RESIDENTI IN PROVINCIA

LECCO – Niente trasferta a Trento per i tifosi blucelesti. Per la gara Trento–Lecco, in programma domani alle 14.30 allo stadio Briamasco e valida per la 24ª giornata di Serie C, è stata confermata una vera e propria squalifica del settore ospiti: i biglietti restano in vendita, ma non possono essere acquistati dai residenti di Lecco e provincia.

Il provvedimento arriva a seguito della determina della Questura di Trento e della decisione del GOS del 29 gennaio, che hanno disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai sostenitori lecchesi.

A Trento saranno comunque presenti quindici familiari dell’allenatore, autorizzati all’accesso. I residenti nelle altre province lombarde possono invece acquistare regolarmente i biglietti del settore ospiti.

I tagliandi sono disponibili sul circuito VivaTicket e nelle rivendite abilitate fino alle 19 di oggi. Il costo è di 12 euro, oltre ai diritti di prevendita e alle commissioni. Non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti ai botteghini il giorno della partita.

RedCro