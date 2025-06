STOP TRENI. DA REGIONE 286 MILA EURO PER POTENZIARE I BUS SOSTITUTIVI

LECCO – Regione Lombardia ha approvato lo schema di Accordo con l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) in vista della chiusura della tratta ferroviaria Lecco-Colico-Sondrio-Tirano. L’interruzione, prevista dal 15 giugno al 14 settembre, è necessaria per consentire lavori di adeguamento infrastrutturale legati alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

Durante questo periodo, Trenord attiverà servizi di autobus sostitutivi ma l’intenso flusso turistico atteso nei mesi estivi rende necessario un ulteriore potenziamento del trasporto su gomma, per garantire soluzioni di mobilità efficaci e ridurre i disagi a pendolari e turisti …

