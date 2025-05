STOP TRENI. LE REAZIONI (DIVERSE) DEI COMUNI COINVOLTI NEL TEST DEL WEEK END

VARENNA/PERLEDO – Diversificate ma prevalentemente negative le reazioni delle amministrazioni locali dopo il fine settimana di “prove generali” per lo stop alla circolazione dei treni sulla riviera orientale del lago, andate in scena nell’ultimo fine settimana – in vista dell’interruzione di tre mesi per lavori prevista tra giugno e settembre.

“La sperimentazione non è andata molto bene – dichiara a Lario News il sindaco di Varenna Mauro Manzoni -. Vogliamo collaborare con tutte le autorità coinvolte per il miglioramento della situazione viabilistica. In vista del prossimo fermo previsto il 6-7-8 giugno abbiamo alcune idee alternative che proporremo a breve: potrebbe aiutare, e di molto, una gestione più ordinata della viabilità …

