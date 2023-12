GALBIATE – In occasione del Natale si terrà un concerto della ‘Stoppani in musica’ al Cine-Teatro Ferrari di Galbiate. Appuntamento per il 22 dicembre alle 21. La serata è organizzata dall’AVIS di Galbiate con il sostegno del Comune di Galbiate.

Sarà l’Associazione ‘Stoppani in Musica’ diretta da Elena Tartara e Maurizio Fasoli ad allietare una bellissima serata con un viaggio di note e strumenti tra le più famose colonne sonore e musiche del Natale.