LECCO – Erano davvero in tanti i parenti sulle tribune del Bione (reparto ospiti) a tifare per la loro congiunta ed ex Picco Lecco in forza ora al Costa Volpino, Arianna Lancini.

Tra gli altri c’era babbo Paolo, coach dell’Under 18 e della terza Divisione del Mandello volley, la sorella Melania palleggiatore della stessa formazione in B2, il fratello Daniele e le sue due bimbe Noemi e Matilde, la moglie di Paolo Monica e anche la nonna e madre dello stesso Paolo, ora anche bisnonna Regina, una arzilla donnina con la battuta pronta.

A fine gara Arianna ha raggiunto la combriccola ancora da pallavolista vestita, ha abbracciato la nonna e le piccole nipotine con tanto amore e poi confida: “Ero più emozionata di quanto pensassi alla vigilia, io ma anche le mie compagne nei due set d’apertura eravamo come bloccate, poi ci siamo dette che non avevamo più nulla da perdere, abbiamo dato tutto ed è finita bene vincendo la prima storica partita in A2 della società bergamasca”.

Papà Paolo aggiunge: “Siamo venuti proprio tutti, questa era un’occasione imperdibile: si giocava a Lecco, una comodità rispetto alle altre partite. A un certo punto mia madre osservando la squadra della Picco mi ha chiesto perché Arianna non giocasse, ho dovuto correggerla. Dopo tanti anni con la stessa squadra ci pareva strano vederla con altri colori”.

“Ora faremo festa in compagnia – prosegue papà Paolo -, ha vinto la partita e credo tocchi a lei sganciare. Non ho portato il mio solito campanaccio, vero. L’ho fatto per non mancare di rispetto alla Picco e ai suoi tifosi, optando per una più tranquilla trombetta”.

Da ex tifoso della Picco continuerà a seguirla nei suoi appuntamenti casalinghi? “Qualche partita verrò a vederla, anche se naturalmente la priorità è per Arianna. Auguro comunque a Lecco di disputare un buon campionato”.

Alessandro Montanelli