STRADA BALLABIO-RESINELLI. LA NUOVA ABBADIA: “PROMESSE NON MANTENUTE”

ABBADIA LARIANA – A due anni dalle promesse dell’amministrazione comunale di Abbadia Lariana sui Piani Resinelli, il gruppo consiliare di minoranza ‘La Nuova Abbadia Lariana’ torna a farsi sentire, denunciando il mancato rispetto degli impegni presi dal sindaco Roberto Azzoni e dalla sua giunta. Le critiche si concentrano soprattutto sulla gestione della strada di accesso Ballabio-Resinelli, ancora oggi in condizioni precarie nonostante gli annunciati lavori di riasfaltatura e i fondi stanziati nel 2023.

“La programmazione delle opere di manutenzione e la gestione dei fondi sono state approssimative,” sottolinea ‘La Nuova Abbadia Lariana’, che già in passato aveva contestato la superficialità dell’amministrazione nella gestione della cosa pubblica e la scarsa attenzione alle esigenze dei residenti della frazione montana. “Questa amministrazione non ha nessuna capacità per ben governare Abbadia Lariana; i cittadini ne devono essere consapevoli!”, ribadisce il gruppo, che ha più volte evidenziato anche la carenza di comunicazione e trasparenza da parte del sindaco.