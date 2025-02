STRADA VAL BOAZZO, GRARECOLE: “SALVIAMO AQUILE REALI E BIODIVERSITÀ”

Il GRARECOLE (Gruppo Aquile Reali di Como e di Lecco), formato da un gruppo di volontari, studia da diversi anni la popolazione di Aquile reali, Aquila chrysaetos, nelle province di Como e di Lecco. In quest’ultima provincia sono presenti otto coppie di Aquile reali che sono costantemente monitorate e di cui viene seguito l’andamento delle riproduzioni controllando le nidificazioni delle singole coppie. Sono inoltre presenti individui denominati “flothers”, di diverse età, che sono in movimento nella provincia alla ricerca di un territorio in cui insediarsi e vivere stabilmente, mentre le coppe nidificanti sono sedentarie e legate a una specifica area in cui hanno i nidi e svolgono le loro attività biologiche. Complessivamente sono presenti pertanto una ventina d’individui di Aquila reale nell’intera provincia di Lecco.

