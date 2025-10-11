STRANO, POGACAR VINCE IL ‘LOMBARDIA’… LE IMMAGINI TRA COMO E IL LECCHESE

BERGAMO – Tadej Pogacar ha scritto una nuova pagina di storia del ciclismo conquistando, sulle strade tra Como e Bergamo (transitando anche nel Lecchese), il suo quinto Giro di Lombardia consecutivo.

Lo sloveno, già iridato e dominatore delle classiche autunnali, ha imposto ancora una volta la sua legge staccando tutti gli avversari con un’azione decisa sul Passo di Ganda, il punto cruciale della corsa.

Ancora una volta, Pogacar si conferma il fenomeno assoluto di questa generazione, capace di firmare un’impresa che resterà nella storia del ciclismo e del Lombardia.

