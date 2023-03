LECCO – Quattro mesi di condanna al docente di ginnastica del liceo cittadino “G.B. Grassi” per un presunto abuso di mezzi correttivi nei confronti di uno studente.

I fatti risalgono al 30 gennaio 2020 quando il professore avrebbe usato le “maniere forti” nei confronti di uno studente di 15 anni durante l’ora di educazione fisica. Secondo l’accusa il docente avrebbe strattonato il ragazzo e preso per i capelli prima di infliggerli una punizione e allontanarlo dalla palestra. La madre del ragazzo ha presentato querela e il docente, sentito in aula, ha ricostruito la vicenda, riferendo che si è tratto solo di una “sgridata” per il comportamento dell’alunno.

Al termine della discussione il vice procuratore onorario Caterina Scarselli ha contestato l’abuso di mezzi correttivi e chiesto la condanna a 3 mesi per il docente, mentre il suo legale, l’avvocato Maurizio Lanfranchi, l’assoluzione per non aver commesso il fatto. Il giudice Martina Beggio ha riqualificato il reato in violenza privata e inflitto una pena di 4 mesi, con il beneficio della sospensione condizionale.

A.Pa.