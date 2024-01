STRISCIA LA NOTIZIA A LECCO: BRUMOTTI SMASCHERA LO SPACCIO DI DROGA VICINO ALLA STAZIONE

LECCO – Vittorio Brumotti colpisce ancora e stavolta a Lecco. Nella puntata di ‘Striscia la Notizia‘ di lunedì sera è andato in onda un servizio del famoso inviato con le sue evoluzioni in bicicletta per combattere lo spaccio di droga. Il conduttore tv, infatti, bazzica sempre nelle piazze italiane al fine di smascherare l’illegalità e restituire quella porzione di territorio alla comunità.

Brumotti stavolta è entrato in azione proprio a Lecco, nella zona tra la stazione e il centro commerciale La Meridiana. Lungo quel tragitto, percorso ogni giorno da studenti e lavoratori, si trova il cuore operativo di quella che ha presentato come una strutturata rete di spaccio, diffusa in più luoghi della città e composta per lo più da persone di origine nordafricana.

I clienti di questa rete sono “soprattutto minorenni, ragazzini di 16 e 17 anni, ma anche lavoratori, professionisti e persone insospettabili”, ha detto l’inviato di Striscia. Brumotti si è prima camuffato e con una telecamera nascosta ha filmato gli spacciatori all’opera.

Superate le prime sentinelle, in tv si sono viste le immagini dei pusher intenti a pesare le dosi su un bilancino posto sulle scale che portano ai parcheggi coperti del centro commerciale. Quindi Brumotti è tornato dai presunti spacciatori a volto scoperto, smascherando la loro attività nonostante essi cercassero di negare. Dopo aver perso per sbaglio una dose sui gradini, uno dei pusher è scappato nei parcheggi, ma Brumotti lo ha rincorso.

Il servizio di Striscia la Notizia si è concluso con l’intervento dei Carabinieri e il fermo di diversi soggetti. Alla Questura il compito di verificare eventuali crimini.