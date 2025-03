STUDENTI ENAIP ALLA PRESENTAZIONE DEI PILOTI FERRARI

MILANO – Una delegazione di studentesse e studenti di Fondazione Enaip Lombardia, provenienti dalle sedi di tutta la regione, ha partecipato alla presentazione della Scuderia Ferrari, giovedì 6 marzo a Milano in Piazza Castello. Presenti anche dieci studenti dei corsi per meccanici d’auto e carrozzieri di Enaip Lecco e Morbegno, accompagnati dai docenti Valentina Binda, Giancarlo Scaccabarozzi e Bryan Pace.

Tra loro anche Jurgen Isufi, studente della classe quarta, che ha avuto l’onore di intervistare, in diretta TV, Charles Leclerc, compagno del neoacquisto Lewis Hamilton. “Ero molto emozionato. Gli ho chiesto qual è il “team radio” più divertente che ricordasse. Leclerc mi ha risposto ricordando i due momenti più emozionanti: Monza 2019 e Monaco 2024, definendoli emozioni pure, momenti in cui si è lasciato andare dopo aver tagliato il traguardo. Per me è stato davvero un bellissimo momento che ricorderò per sempre. Ringrazio Enaip per avermi regalato questa gioia”, afferma lo studente.

L’evento è stato organizzato per consentire alla squadra di abbracciare i tifosi prima di partire per il Gran Premio d’Australia che domenica 16 darà il via alla nuova stagione di Formula 1. Un’occasione per riportare il team a contatto con gli appassionati – dopo il bagno di folla in piazza Duomo del 2019, quando si celebrarono i 90 anni dalla fondazione della Scuderia. Presente sul palco anche il team principal, Fred Vasseur.

“Enaip rappresenta la pole position per le tante ragazze e i tanti ragazzi che ogni anno ci scelgono per inseguire il proprio talento ed entrare con consapevolezza e responsabilità nel mondo degli adulti e nel lavoro. Partecipare a un evento simile è una delle dimostrazioni di come Enaip sa prendersi cura della felicità dei giovani, condizione necessaria per poter star bene a scuola. Momenti come questo sono una bella spinta per il prosieguo del loro percorso scolastico. Tengo a ringraziare Teach For Italy per averci offerto i biglietti: si tratta di una realtà, con cui Enaip collabora, che è parte della rete internazionale Teach For All e ha come obiettivo il contrasto alle disuguaglianze educative”, spiega Andrea Donegà, direttore Enaip Lecco, Monticello Brianza e Morbegno.