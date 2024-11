PROGETTO EUROPEO CERV “TWIN CITIES”, STUDENTI LECCHESI A SZOMBATHELY

LECCO – Proseguono le azioni previste dal progetto “C-Energy – Customized energy: energy policies in a changing world”, promosso dal Comune di Lecco e dal Comitato Gemellaggi del Comune di Lecco in collaborazione con la città gemellata di Szombathely e finanziato grazie al bando europeo Cerv 2023 per avviare un dialogo sulle politiche energetiche e il cambiamento climatico sfruttando le relazioni con le città gemellate e coinvolgendo le nuove generazioni.

Dopo il webinar formativo sulle politiche energetiche nazionali, europee e sui cambiamenti climatici che ha coinvolto stakeholders delle due municipalità nel mese di settembre e la due giorni di lavoro in presenza a Lecco con il lancio di un contest di contenuti multimediali per gli studenti delle due città del mese di ottobre, è la volta della terza azione prevista dal progetto, con la delegazione lecchese impegnata a Szombathely dal 7 al 10 novembre e composta da 30 studenti lecchesi, quattro docenti e dai rappresentanti del Comune di Lecco e del Comitato Gemellaggi.

Presenti a Szombathely l’assessora Maria Sacchi, in rappresentanza del sindaco di Lecco, Marina de Bernardi, responsabile della comunicazione del progetto per il Comune di Lecco, Nicola Pontiggia, project manager di C-Energy, Monica Coti Zelati, coordinatrice dei contenuti e dei rapporti con le scuole coinvolte, e i membri del Comitato Gemellaggi di Lecco, Marco Fumagalli e Paola Bianchi.

Così l’assessora Sacchi: “Con l’amministrazione della città di Szombathely si sta consolidando un rapporto di relazioni che per la prima volta ha visto le due città impegnate nella partecipazione di un bando europeo. Mettere a frutto questo rapporto e consentire alle nuove generazioni di essere parte attiva in un processo di evoluzione per un futuro sostenibile. L’interazione tra i ragazzi nei gruppi di lavoro è stata positiva e come Amministrazione siamo soddisfatti perché possiamo allargare il senso dei gemellaggi in ottica di crescita e coinvolgimento della nostra comunità.”

Gli studenti lecchesi, accompagnati dai docenti Anna Nicolai e Annamaria Trezzi del Liceo Manzoni linguistico e classico, Giorgio Bonfanti e Alice Agudio dell’ISS Parini, Relazioni internazionali per il marketing, sono stati ospitati presso le famiglie di 30 loro coetanei di Szombathely, a testimonianza del forte legame tra le due città e hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi ungheresi per la realizzazione degli elaborati progettuali sui mobility, fast fashion (soluzioni per combatterne l’impatto sull’ambiente), green houses, reuse/recycle e climate protection. L’obiettivo del concorso è sensibilizzare le nuove generazioni su argomenti di grande rilevanza ambientale ed energetica, promuovendo soluzioni creative e sostenibili.

La visita ha inoltre permesso di consolidare ulteriormente solido legame tra Lecco e Szombathely, grazie a incontri istituzionali e a un dialogo costruttivo tra i membri delle amministrazioni e i rappresentanti dei comitati gemellaggi di entrambe le città. I contenuti multimediali per social media che saranno prodotti dai ragazzi saranno valutati da una giuria mista, composta da membri delle due città, il prossimo aprile. Il gruppo vincitore del contest sarà premiato a maggio del 2025 a Lecco, in occasione del Festival della Mobilità.