STUPRO E MALTRATTAMENTI. POMPIERE E DEEJAY CONDANNATO A 7 ANNI

LECCO – Condannato a sette anni per presunto stupro e maltrattamenti M.M.. È la sentenza letta questa mattina dal collegio giudicante del tribunale, presieduto dal giudice Bianca Maria Bianchi, a latere Giulia Barazzetta e Gianluca Piantadosi.

Secondo l’accusa il 40enne, noto per essere introdotto anche nel mondo della comunicazione, fondatore di una radio, deejay, oltre a svolgere attività nei Vigili del fuoco, avrebbe abusato della ex moglie e maltrattato la ex e uno dei figli.