SUCCESSI PER LA PALLAVOLO OLGINATE NEL SEGNO DELLA FIAMMA OLIMPICA

OLGINATE – Nel fine settimana in cui Lecco ha accolto il passaggio della Fiamma Olimpica la Pallavolo Olginate ha celebrato l’evento a modo suo: con tre vittorie nette e significative ottenute dalle formazioni giovanili. Un weekend da incorniciare, che conferma la solidità del vivaio biancoblù e il suo ruolo centrale nel panorama provinciale.

UNDER 13 – PROVA AUTOREVOLE E SECONDO POSTO BLINDATO

A.S.D. Oratorio Oggiono Verde–Securemme Olginate 0-3 (17-25, 13-25, 14-25). L’Under 13 firma una prestazione convincente, imponendosi con un netto 0-3 esterno. Le ragazze di Olginate conducono il match dall’inizio alla fine, mantenendo ordine in campo e limitando al minimo gli errori. Il successo permette di consolidare il secondo posto in classifica, confermando la crescita costante del gruppo.

UNDER 12 – TRE PUNTI SENZA DISCUSSIONI

Fontana Olginate–A.S.D. Oratorio Oggiono Verde 3-0 (25-9, 25-9, 25-11). Dominio assoluto dell’Under 12, che archivia la pratica Oggiono con un perentorio 3-0. Nonostante qualche incertezza in ricezione, la formazione di casa mantiene sempre il controllo del gioco, mostrando buona intensità e un atteggiamento determinato. Arrivano così altri tre punti preziosi per la classifica e per il morale.

UNDER 18 ECCELLENZA – UNA BATTAGLIA DA TRE PUNTI

Morganti Olginate – Casatesport Volley 3-1 (25-21, 25-20, 22-25, 25-23). La sfida più combattuta del weekend è quella dell’Under 18 Eccellenza, che supera Casatesport al termine di un match intenso e ricco di cambi di inerzia. Olginate parte con decisione, aggiudicandosi i primi due set grazie a maggiore lucidità nei momenti chiave. Nel terzo parziale, però, un calo di ritmo riapre la gara: Casatesport ritrova fiducia e accorcia le distanze. Il quarto set diventa così una lunga battaglia punto a punto, decisa solo nel finale da un mini-break delle padrone di casa. Il 3-1 finale vale tre punti pesanti e conferma Olginate al secondo posto in classifica, premiando una prova di carattere e maturità.

Tre vittorie, prestazioni solide e un settore giovanile in piena salute: la Pallavolo Olginate chiude così un weekend simbolico, illuminato dal passaggio della Fiamma Olimpica e da un entusiasmo che coinvolge atlete, famiglie e tifosi. Spazio anche ai festeggiamenti per Sofia Acerboni, che ha celebrato i suoi 18 anni proprio nel giorno della vittoria dell’Under 18.

G. P.