SUCCESSO AD ANNONE PER LA CAMMINATA DI AVIS ‘QUATER PASS IN DI PRÀ’

ANNONE – Grande partecipazione di tutte le età alla 36ª edizione della camminata non competitiva Quater pass in di prà. L’AVIS comunale di Annone di Brianza organizza questa manifestazione per promuovere il dono del sangue mantenendo l’impegno principale di associare persone disposte a donare il proprio sangue ad altri in forma anonima e sicura. Grazie al bel tempo, circa 450 adulti e ragazzi hanno percorso, correndo o camminando, il tragitto che si svolge per buona parte sulla ciclo pedonale che costeggia il lago. L’evento è stato possibile grazie alla presenza dei volontari dell’ AVIS e delle altre associazioni del paese, senza le quali sarebbe stato impossibile realizzare l’evento in piena sicurezza.

La camminata è partita e terminata presso l’oratorio, dove sono stati premiati i primi arrivati, adulti e ragazzi, il partecipante più piccolo, il gruppo AVIS più numeroso e il gruppo più numeroso che anche quest’anno è stato assegnato alla scuola primaria di Annone.

Un riconoscimento particolare è andato alla maestra Regina Mauri, giunta al suo ultimo anno di insegnamento, che da oltre trent’anni opera in Annone ed ha conosciuto e stimolato la crescita personale di più generazioni presenti alla camminata. Grazie alla sua collaborazione, l’AVIS ha potuto diffondere il messaggio di solidarietà e dono del sangue ai ragazzi delle quinte classi. AVIS non si stanca mai di ripetere che Il sangue è un salvavita e non è riproducibile e che l’unico modo per ottenerlo è averlo da altri e per questo si cercano sempre nuovi donatori volontari.