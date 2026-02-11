SUCCESSO DI PUBBLICO PER L’INCONTRO CON LA CARITAS GERUSALEMME

LECCO – Si è tenuta ieri sera, nell’Auditorium della Casa dell’Economia di Lecco, la serata organizzata dalla Caritas Ambrosiana, in collaborazione con la Caritas di zona, con due testimoni d’eccezione: il segretario generale di Caritas Gerusalemme, Anton Asfar e Fatena Mohanna, operatrice dello staff di Caritas a Gaza.

Il dialogo, condotto dal giornalista Paolo Brivio, ha affrontato diversi temi, a partire dal racconto della situazione odierna a Gaza, dove Fatena è nata e ha vissuto fino a un mese fa e dove sono tuttora presenti quasi duecento operatori Caritas, per spaziare sulla situazione in Cisgiordania, sugli interventi di Caritas Gerusalemme accanto alle persone più fragili e sull’importanza di sentire il sostegno e la vicinanza di una rete più ampia di cui anche noi possiamo far parte.

La sala gremita, con 350 uditori dall’intera zona pastorale, ha seguito con attenzione le voci dei testimoni, in un tempo in cui il silenzio su ciò che sta accadendo sembra voler cancellare un dramma in cui pesano corresponsabilità globali.

Nella seconda parte, Matteo Amigoni, del settore Internazionale di Caritas, ha esposto ragioni e numeri di un sostegno che è stato prezioso dal 2023 a oggi e vuole continuare a raccogliere solidarietà, intorno all’avvio di una nuova unità mobile per assistenza medica e psicologica-materno infantile a Gaza city, progetto denominato “UNA SPERANZA PER GAZA“.

Proprio sul desiderio di riaccendere un barlume di speranza per la popolazione che a Gaza, nei territori occupati e in Terra Santa subisce ingiustizia si è concluso l’incontro, con un breve contributo del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, appena rientrato da un viaggio a Betlemme e con l’invito da parte di Anton Asfar a non smettere mai di far sentire la nostra vicinanza e la nostra solidarietà, in modi e forme diverse.