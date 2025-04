SUCCESSO PER IL TORNEO “PALLAMANO A SCUOLA” DEL SAN GIORGIO MOLTENO

MOLTENO – Splendido finale per il Torneo “Pallamano a scuola”.

Si è conclusa sabato 12 aprile, con il torneo delle Scuole Secondarie, la serie di appuntamenti con i tornei scolastici finali, disputati nelle strutture sportive di Molteno.

A conclusione del progetto di pallamano che la società Handball Club San Giorgio Molteno propone e realizza col suo staff tecnico, dedicato alla diffusione di questo sport nelle scuole, sono previsti i tornei finali, dove si cimentano tutte le formazioni che, per ogni anno di ogni scuola, hanno ottenuto la vittoria nel torneo interno della propria scuola. Con entusiasmo e grande attesa, moltitudini di bambini si sono presentate all’appuntamento, nelle tre date previste, pronti per scendere in campo e mettercela tutta, decisi a sfidarsi fino all’ultimo secondo di ogni gara.

Molto soddisfatto Gianni Breda, responsabile di queste iniziative: “Abbiamo avuto tanti complimenti ed i numeri parlano chiaro. I numeri del corso 2024/2025, sono numeri record per gli ormai sette anni, da quando, nel 2016/17, abbiamo iniziato a proporre il progetto originale. Sei gli Istituti Comprensivi con cui abbiamo collaborato, dodici i plessi scolastici dove abbiamo proposto e realizzato il progetto. Ben 36 le classi delle scuole primarie coinvolte con la partecipazione al corso di 1200 alunni, per un totale di 364 ore di lezione. È giusto rimarcare che sono stati impiegati sei istruttori/tecnici, con la presenza anche di uno psicologo. Nelle tre mattinate dei tornei finali abbiamo avuto a Molteno 450 bambini dagli 8 anni fino ai ragazzi di 14 anni, suddivise per la scuola primaria, in dodici squadre di 5^ classe, tredici 4^ e nove 3^. Per la scuola secondaria abbiamo avuto quattro formazioni per tutti i livelli scolastici.

Un ringraziamento particolare a genitori ed insegnanti che col nostro staff hanno collaborato per la perfetta riuscita della manifestazione. In particolare abbiamo notato e apprezzato la presenza e la partecipazione attiva nel gestire le squadre dei ragazzi di Molteno, del dirigente scolastico dell’ICS di Molteno Marco Magni.

Con una punta di orgoglio teniamo a sottolineare come questo progetto abbia riscosso il riconoscimento e l’apprezzamento degli insegnanti e dei genitori, come pure dei dirigenti scolastici e, nella nuova versione proposta – conclude Breda – anche l’apprezzamento da parte di alcune amministrazioni comunali. Miglior gratifica non l’avremmo mai potuta sperare”.

Nel dettaglio, per quanto concerne le ultime due uscite. Domenica 6 aprile, oltre 200 bambini tra gli 8 e i 10 anni hanno riempito i due palazzetti di Molteno, con la loro gioia e la loro spontaneità, anche i genitori e gli insegnanti sono stati partecipi e hanno sostenuto i propri piccoli campioni. Sono state 4 ore di divertimento, con al centro la passione e l’agonismo più spontanei di questi giovani protagonisti. Per le classi terze il torneo era tra 9 squadre in rappresentanza di altrettante scuole. Da segnalare le scuole di Barzanò, Pusiano e Sirone, tre matricole alla loro prima esperienza di questo tipo. Il podio finale delle terze vede al primo posto “Gli Spaccatutto” della scuola A. Diaz di Oggiono, al posto d’onore “I Leopardi” della primaria L. Cadorna di Ello, terze classificate le “Tigri Blu” della Primaria A. Rosmini di Pusiano.

Il torneo classi quarte contava ben 13 formazioni. Grande successo delle due formazioni in rappresentanza della classe quarta della Primaria S. D’acquisto di Oggiono, che si accaparra i primi due posti con, rispettivamente, “I Titanici” e “Forza Capuozzo”. Terza, anche in questa categoria, la formazione di Pusiano, gli “Skorpion” Al termine della manifestazione, il parroco di Molteno, don Giandomenico Colombo, ha voluto salutare e complimentarsi con tutti i bambini presenti. Così pure ha fatto la dirigente scolastica dell’ICS di Costa Masnaga, Chiara Giraudo, che non ha mai fatto mancare il suo sostegno a questa iniziativa.

Per quanto concerne il torneo delle scuole secondarie di 1^ grado, torneo disputato il 12 aprile. Le formazioni presenti rappresentavano le scuole di Bosisio Parini (Karol Wojtyla) e di Molteno con la presenza di quattro squadre per ciascun anno. Come società si è trattato della prima esperienza con le scuole secondarie, condotta in modo organizzato, secondo un progetto definito. Considerati gli impegni già assunti con le scuole primarie, si è però scelto di limitare il numero delle scuole secondarie partecipanti. Ciononostante il torneo si è rivelato interessante e avvincente, con la presenza di circa 130 partecipanti. Il livello di gioco è stato più che buono: le squadre della scuola di Molteno, che presentano molti alunni che da più anni giocano a pallamano, hanno fatto, come si suol dire, la parte del leone. Tra le classi prime, primi classificati i ragazzi “Associazione Gabibbo” di Molteno. Vincono il torneo delle classi seconde. “I Cagnolini” di Molteno, e tra le terze, la squadra “Atletico Petagna” di Molteno.