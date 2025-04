SUCCESSO PER “IN AUT”, EVENTO PER LA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO

LECCO – Grande successo sabato 5 aprile per l’iniziativa “In AUT: creare spazi coltivare legami”, in occasione della Giornata Mondiale sulla consapevolezza dell’autismo, promossa dalla Struttura Complessa di Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza dell’ASST Lecco all’interno del progetto In AUT Inclusione AUTonomia, in collaborazione con il Comune di Lecco, la Provincia di Lecco, il Politecnico di Milano Polo territoriale di Lecco e le Associazioni Datoriali.

Il convegno nell’Aula Magna del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco , ha aperto la mattinata di dibattito e approfondimento sui temi dell’autismo con la presentazione dei progetti realizzati e in essere sul territorio e delle numerose associazioni.

Nel pomeriggio spazio al laboratorio interattivo organizzato dal Collettivo Brianza Autistica in cui i partecipanti (raggiunto il numero massimo di trentacinque iscritti) hanno imparato a riconoscere e a “smontare” alcuni stereotipi sull’autismo attraverso il confronto in un contesto non giudicante.

L’iniziativa si è conclusa con lo spettacolo teatrale “Fratelli in fuga. Storia di Lollo e Michi”, messo in scena sul palco del Centro “Sandro Pertini” di Lecco da Santibriganti Teatro. Sul palco l’avventura di Lorenzo “Lollo” e di suo fratello Michele “Michi” con disturbo dello spettro autistico, ha saputo emozionare e fare riflettere gli spettatori e le tante famiglie presenti in sala.