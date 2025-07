SUCCESSO PER LA PRIMA EDIZIONE DELLA NUOVA “SERATANNONE”

ANNONE DI BRIANZA – Una serata che ha superato ogni aspettativa, trasformando il centro di Annone in un palcoscenico a cielo aperto. Si è chiusa con entusiasmo la prima edizione della “seratAnnone”, il nuovo evento estivo che ha preso il posto della storica “serata stuzzicante”, confermandosi come un appuntamento capace di unire generazioni, valorizzare il territorio e celebrare il senso di comunità.

Fin dal tramonto, le vie del paese si sono animate con musica dal vivo, sapori locali e attività per tutte le età. In consolle DJ Mirkino ha dato il via alla festa, seguito dall’energia della Fuorionda Rock Band e dalle note coinvolgenti di Porks Hub. A sorprendere il pubblico, lo spettacolo a sorpresa del gruppo OroDance, che con coreografie dinamiche ha incantato adulti e bambini.

Molto apprezzata anche l’offerta gastronomica, grazie ai food & drink point curati da alcuni esercenti locali, dai Volontari per Annone e dal Gruppo Baita: una proposta culinaria di qualità che ha portato al sold out di quasi tutti gli stand.

Immancabile la presenza delle associazioni locali, che hanno dato un forte contributo all’organizzazione e all’animazione della serata. Lo stand di AVIS e AIDO ha attirato numerosi visitatori, sensibilizzando sul tema della donazione, mentre il Corpo Musicale di Annone e il Gruppo Alpini hanno rappresentato con orgoglio le radici storiche del paese.

Grande partecipazione anche nell’area sportiva, dove il GSO San Giorgio ha organizzato partite di basket e pallavolo aperte a tutti, dai bambini agli adulti. Una menzione speciale al CAI di Oggiono, che ha installato una parete d’arrampicata molto apprezzata dai più giovani.

Non sono mancati artigianato e creatività: gli stand di Strisciagialla, del Gruppo Terza Età e delle bancarelle hobbistiche – coordinate con cura da Paola Conti – hanno dato spazio alla manualità e alla tradizione. A rendere ancora più significativa la serata, la mostra fotografica “Arti e Mestieri”, con immagini toccanti degli artigiani di Annone all’opera, realizzata dal Gruppo Fotografia e riproposta grazie all’impegno di Gaetano e Nilde.

Fondamentale il sostegno della Fondazione ProntoPack, dell’associazione FollartheMya e dell’operatore comunale Salvatore, instancabile nel garantire logistica ed efficienza. Grazie al lavoro coordinato della Polizia Locale e della Protezione Civile, l’evento si è svolto in piena sicurezza.

La “seratAnnone” si è rivelata molto più di una festa: è stata un’esperienza collettiva, un momento di incontro autentico che ha saputo fondere tradizione, creatività e partecipazione. Il Comune di Annone di Brianza ringrazia tutte le realtà coinvolte, i volontari, i cittadini e i visitatori per aver reso questa serata un successo indimenticabile, che resterà nella memoria di tutti come simbolo di un paese vivo e unito.