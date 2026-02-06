SUEGLIO. LIBERI (LUCA) DI CORRERE DA SINDACO. I FRATELLI A LECCO, LO SANNO?

SUEGLIO – Nel vortice di manovre politiche che coinvolge Parlasco, Sueglio e la sponda bellanese, spunta con forza il nome di Luca Liberi, esponente di Bellano di Fratelli d’Italia a caccia di un ruolo da protagonista “fuori casa” ovvero a Sueglio (nel suo paese ha ottenuto una quarantina di preferenze all’ultimo giro).
Secondo indiscrezioni raccolte dalle nostre redazioni, l’attuale sindaco Sandro Cariboni potrebbe farsi da parte, aprendo al consigliere bellanese la strada verso la candidatura alla carica di primo cittadino.
Un progetto che punterebbe a trasformare il piccolo Comune della Valvarrone nel trampolino di lancio per le …