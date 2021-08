Negli anni scorsi alcuni appassionati di montagna hanno attrezzato un aereo sentiero che partendo dal quartiere di Santo Stefano a Lecco sale sulle pendici della montagna fino al rifugio Piazza del San Martino (mt 767).

Chi lo ha predisposto lo ha fatto per dare la possibilità anche ai più giovani di avvicinarsi in modo sicuro alla montagna e alla prima pratica alpinistica, cominciando a rapportarsi con l’inevitabile esposizione di certi “passaggi” su roccia che pur essendo abbordabili da chi é mediamente allenato non sono consigliati a chi soffre di vertigini…

–