SULLA SS 36 TRAFFICO NELL’ULTIMO WEEKEND DI CONTROESODO ESTIVO

LECCO – Con la giornata di ieri, domenica 31 agosto, si è ufficialmente concluso l’ultimo weekend di controesodo estivo sulla rete stradale e autostradale gestita da Anas. Un’estate intensa, che ha visto oltre 274 milioni di veicoli transitare tra il 25 luglio e il 31 agosto.

Tra le arterie più trafficate, spicca la Ss 36 “del lago di Como e dello Spluga”, che ha registrato circa 3 milioni di passaggi, confermandosi tra le direttrici più percorse a livello nazionale.

Nel pomeriggio di domenica, tuttavia, un grave incidente ha turbato la viabilità lungo la Ss 36: un giovane motociclista è rimasto coinvolto in uno scontro che ha causato forti rallentamenti, proprio in un momento critico per il rientro del fine settimana. Le ripercussioni si sono estese anche alla Sp 72, in particolare nella zona di Abbadia, con traffico bloccato in direzione sud già da Bellano nelle ore serali.

Fino a quel momento, la giornata era trascorsa senza particolari disagi, nonostante fosse una domenica di agosto, tradizionalmente segnata dal controesodo. I rallentamenti erano stati contenuti e gestibili, grazie anche a una distribuzione più equilibrata dei flussi di traffico, L’ultima settimana di esodo estivo, infatti, ha mostrato un andamento insolito: la mobilità ha registrato un picco tra lunedì e mercoledì, per poi diminuire progressivamente da giovedì a domenica. Questo trend, confermato dai dati rispetto sia alla stessa settimana del 2024 (con variazioni tra +1,7% e -2,6%) sia alla settimana precedente (+1,1% e -2,4%), suggerisce che molti rientri siano avvenuti anticipatamente.

L’effetto, a livello nazionale, è stato duplice: da un lato, un aumento del traffico nelle aree metropolitane, con incrementi giornalieri tra il 5% e il 12%; dall’altro, una riduzione della mobilità verso le località balneari, con cali medi tra il -4,5% e il -10%.

Anche nella mattinata di domenica, le infrastrutture Anas hanno confermato questo andamento. Complice il bel tempo, non sono mancati gli spostamenti lungo la SS36, sia dalla Valtellina e dalla Valsassina verso Lecco, sia in direzione opposta, con turisti provenienti dalla Brianza e dal Milanese. Il cosiddetto turismo “mordi e fuggi” ha animato la giornata, contribuendo a un traffico sostenuto.

RedViab