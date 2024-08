SULUTUMANA, MERCOLEDÌ IL TRIBUTO A DE ANDRÉ SULLA LAKE ARENA

LECCO – In occasione del venticinquesimo anniversario dalla scomparsa di Fabrizio De André, mercoledì 4 settembre alle 21.30, sulla spettacolare piattaforma della Lake Arena, si esibiranno i Sulutumana, con un concerto gratuito, promosso in omaggio del grande cantautore genovese, per un evento musicale targato Sound of Lecco e inserito nel calendario del Festival dei Laghi Lombardi.

I Sulutumana, gruppo originario di Canzo, nascono alla fine degli anni ’80 nel solco della tradizione cantautorale e della musica popolare. Autori di numerosi progetti in collaborazione con artisti e realtà di vario genere, hanno coniugato la canzone popolare coi mondi letterario, teatrale, sportivo e anche dell’infanzia. Tra gli importanti riconoscimenti riscossi dalla band, la prestigiosa Targa Tenco nel 2000.

Sul fronte della viabilità, in occasione del concerto sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 13 alle 24 in Lungolario IV Novembre lato lago, da via Capodistria fino al civico 3, e il divieto di transito in Lungolario IV Novembre e in Lungolario Cadorna, da via Capodistria a via Malpensata, la direzione obbligatoria a destra in Lungolario Cadorna su via Malpensata per i veicoli provenienti da Lungolario Cesare Battisti, la direzione obbligatoria a sinistra in Lungolario IV Novembre su via Capodistria per i veicoli provenienti da Lungolario Piave, la direzione obbligatoria a sinistra in via Torri Tarelli su Lungolario Cesare Battisti e la direzione obbligatoria a sinistra in via F.lli Calvi su Lungolario Cadorna, dalle 21 alle 24. Il provvedimento viabilistico è disponibile a questo collegamento.

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato. Per maggior informazioni sul concerto è possibile contattare lo 0341 481142 o l’indirizzo teatro@comune.lecco.it.