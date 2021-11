LECCO – Giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco.

Tra gli interventi più rilevanti:

– Ore 12 Galbiate.

Soccorso persona sul sentiero delle creste nel Parco del Monte Barro, dove una ragazza accusava un malore durante la salita. Due operatori Vf Saf del Comando di Lecco la raggiungevano e la accompagnavano a valle consegnandola alle cure dei sanitari. L’intervento terminava alle 14 circa.

0- Ore 13 Lecco recupero natante.

Un natante in panne, con tre persone a bordo, veniva raggiunto dall’imbarcazione dei Vigili Del Fuoco nella zona prospiciente il lungolago di Malgrate e trainato al pontile più vicino. L’intervento terminava alle 14 circa (vedi foto allegata).

– Ore 14:40 Una squadra con Autogru e due operatori veniva inviata nel comune di Livigno (So) per il recupero di un’autovettura.

L’intervento è ancora in corso.

– Ore 14:50 Lecco.

Una squadra Saf, con due operatori, è intervenuta nella zona delle falesie del Pradello per il soccorso di una persona. Dopo aver raggiunto l’infortunato in collaborazione con il CNSAS lo stesso veniva imbarellato e portato in zona sicura con tecnica della barella portantina. Sul posto anche i sanitari ai quali veniva affidato per le cure del caso. L’intervento terminava alle 17.