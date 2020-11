LECCO – Ottime prospettive per chi si diploma in una scuola di Lecco. Lo rivelano le classifiche 2020/21 di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli che si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media.

Per quest’anno sono stati analizzati i dati di circa 1.275.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Tra le scuole entro un raggio di 30km da Lecco, il Liceo Classico “Manzoni” di Lecco torna a piazzarsi in testa alle classifiche. Ottimo risultato anche per il Liceo Scientifico: il “Grassi” di Lecco e e il “Bachelet” di Oggiono si confermano al 2° e 3° posto.

Così anche per il Linguistico: il “Greppi” di Monticello Brianza, il “Bachelet” di Oggiono, l’“Agnesi” di Merate e il “Manzoni” di Lecco occupano rispettivamente dal 2° al 5° posto in classifica (in testa si piazza il “Monnet” di Mariano Comense). Stessa situazione per le Scienze Umane: il “Greppi” di Monticello Brianza e il “Bertacchi” di Lecco conquistano il 2° e il 3° posto.

Tra i licei artistici, il “Medardo Rosso” di Lecco ottiene un ottimo 2° posto. Buoni risultati anche per gli istituti tecnico-economici: il “Viganò” di Merate è al 2° posto, il “Bachelet” di Oggiono al 5°. Arrancano un po’ il “Rota” di Calolziocorte e il “Parini” di Lecco, rispettivamente al 7° e al 10° posto in classifica.

