SURROGA MUTUI IN LOMBARDIA: A LECCO NEL 2025 CALANO LE RICHIESTE

LECCO – Dopo un 2024 segnato dal cambio di rotta in tema di politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea, anche il 2025 si è aperto con tre tagli dei tassi di interesse nelle altrettante riunioni che si sono tenute finora. Le mosse di Francoforte hanno permesso infatti ai tassi di interesse dei mutui a 20 e 30 anni di calare notevolmente rispetto all’inizio dello scorso anno, soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti a tasso variabile, il cui TAN medio è passato dal 4,94% di gennaio 2024 al 3,29% attuale. Un calo si è verificato, in modo più contenuto, anche per i mutui a tasso fisso, che si confermano l’opzione più conveniente, con il TAN medio che è passato dal 3,17% dell’inizio dello scorso anno al 3,00% attuale.

Le condizioni di finanziamento sempre più favorevoli stanno spingendo una quota crescente di consumatori a ricorrere alla surroga del mutuo. Questa operazione, che rappresenta un diritto del mutuatario ed è sempre gratuita, permette di trasferire il mutuo da una banca a un’altra per approfittare delle condizioni migliori offerte dal secondo istituto. Complice il calo dei tassi, le richieste per questa finalità di finanziamento sono passate dal 31,2% del totale nel 2023, al 34,4% nel 2024 fino a pesare per il 37,6% del mix nel primo trimestre di quest’anno, per una crescita del +10,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nel primo trimestre del 2025 in Lombardia richieste di surroga sopra la media nazionale al 39,8%, chi trasferisce il mutuo sceglie il tasso fisso

Secondo i dati di MutuiOnline.it, nei primi 3 mesi dell’anno in Lombardia le richieste di surroga sono aumentate rispetto allo stesso periodo del 2024, passando dal 36,1% (Q1 2024) al 39,8% del totale (Q1 2025), valore che si attesta al di sopra della media nazionale. Considerando il periodo gennaio-aprile 2025, se chi accende un mutuo nella regione sceglie il tasso fisso nel 99,4% dei casi – alla luce di un TAN medio ancora significativamente più conveniente – anche chi surroga il proprio finanziamento si orienta sul tasso fisso il 99,4% delle volte, con il variabile che viene scelto da appena lo 0,6% dei clienti di MutuiOnline.it in Lombardia. I consumatori che surrogano e scelgono un tasso fisso nel 56,3% dei casi avevano già scelto questa tipologia di finanziamento al momento della stipula del mutuo, mentre il 32,3% abbandona un tasso variabile, il 7,4% lascia un mutuo a tasso variabile con CAP (ovvero con l’importo massimo della rata bloccato) e il 4,1% passa da un tasso misto al fisso. Chi surroga il proprio mutuo e si orienta verso il tasso variabile, invece, nel 80% dei casi aveva scelto la stessa tipologia di finanziamento anche alla stipula del finanziamento, mentre il restante 20% lascia un mutuo a tasso fisso.

A Lecco, le richieste di surroga nel 2024 erano il 36%, mentre nel 2025 la percentuale è scesa al 32,4%; la variazione percentuale complessiva fa registrare un -10%.

Rispetto ai mutui per l’acquisto della prima casa, che si conferma la finalità di finanziamento più richiesta in Lombardia in questi primi mesi del 2025 con il 52,7% del totale delle richieste, i mutui surroga accesi quest’anno hanno una durata media poco meno di 3 anni inferiore, ovvero 23 anni e 7 mesi contro 26 anni e 5 mesi, e anche l’importo medio richiesto risulta minore: 154.975 € in media per la surroga contro 167.573 € per l’acquisto della prima casa. Inoltre, l’età di chi ricorre alla surroga nella regione è ben più alta rispetto a chi chiede un mutuo per l’acquisto della prima casa: 41 anni in media contro 36 anni e 1 mese nel corso del nuovo anno finora.

Quando conviene ricorrere alla surroga?

“Se le attuali condizioni di mercato offrono tassi di interesse più vantaggiosi rispetto a quelli del mutuo in essere, vuol dire che è un buon momento per valutare una surroga” spiega Nicoletta Papucci, portavoce di MutuiOnline.it. “Grazie alla discesa dei tassi registrata negli ultimi mesi, ora sul mercato si apre un’opportunità interessante per coloro che hanno stipulato un mutuo negli ultimi 2 anni, quando le condizioni di finanziamento erano peggiori rispetto a oggi. Secondo le rilevazioni di MutuiOnline.it, la migliore offerta di mutuo a tasso fisso ha attualmente un TAN del 2,44%, con la media che ad aprile si è attestata al 3,00%: per coloro che hanno un mutuo in essere con un TAN superiore al 3,20%/3,30%, surrogare ora garantirebbe un risparmio considerevole sulla rata mensile. Considerando un mutuo a 20 anni da 150.000 €, attraverso la surroga chi ha un mutuo con un TAN del 3,50% può abbassare la rata mensile fino a 80 € scegliendo un finanziamento con TAN del 2,44% (da 870 € a 790 €), per un risparmio sull’intera durata del mutuo fino a 19.000 €. Se il tasso variabile risulta essere al momento meno conveniente rispetto al fisso (TAN medio ad aprile del 3,29%) le stime indicano un riequilibrio tra le due tipologie di finanziamento nei prossimi mesi, il tutto a vantaggio dei consumatori che avranno una gamma più ampia di opzioni tra cui scegliere”.