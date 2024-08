SVINCOLO BIONE, PROGETTO ASSEGNATO. GATTINONI: “OPERA STRATEGICA”

LECCO – È stato aggiudicato all’operatore Tau Engineering s.r.l., con sede in via Ettore Ciccotti, 3 a Milano, l’appalto del progetto relativo ai lavori di “adeguamento svincolo Bione Rotatoria Ticozzi – Dogana e viabilità afferente”, per un importo complessivo di 124.109,89 euro. In tutto sono state valutate sette proposte da altrettanti operatori. L’incarico riguarderà la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), con opzione di affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o dell’attività di integrazione del PFTE.La realizzazione di interventi stradali rientra nel Piano Lombardia, di cui è beneficiario il Comune di Lecco, per un importo complessivo di 4.000.000 di euro.

“Stiamo avviando un’opera strategica per la grande viabilità cittadina. – ha commentato il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni – Questa progettazione permetterà di raccordare i flussi di traffico del “nuovo” quarto ponte con le direttrici Bergamo, Valtellina e Milano, e soprattutto con la viabilità urbana. Il nodo del Bione permetterà di separare la viabilità locale da quella di lunga percorrenza e verrà sgravata la pressione di traffico sul “Manzoni”, riducendone l’incidentalità e le conseguenti ripercussioni sulla viabilità urbana”.

La progettazione è basata su precisi studi di flussi di traffico e dovrà tenere conto della nuova situazione che si verrà a creare in relazione a tutti servizi della zona: centro sportivo Al Bione, Elisoccorso, Protezione Civile, percorso ciclabile. I tempi di realizzazione dello svincolo si accompagneranno con quelli della realizzazione del quarto ponte, opera olimpica, che pertanto dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2025.

Il provvedimento è consultabile a questo link.