SVINCOLO DI PESCATE, PIAZZA REPLICA: “FRAGOMELI, 10 ANNI DI PISOLI A ROMA?”

Nei 10 anni – altro che sei mesi!! – in cui è stato a Roma, non si era accorto che il “suo” PD al governo del Comune di Lecco aveva chiesto ad Anas un ponte con un solo senso di marcia? Possibile? Pisolava o era desto? Una siesta così profonda che nemmeno gli è passato sotto il naso uno straccio di progetto di una delle opere più attese?

L’unica cosa certa è che negli anni in cui era a Roma, seduto in maggioranza, il territorio lecchese non ha visto alcuna opera strategica, nessun ponte, nè a un senso nè a due. L’elenco delle risorse portate per le strade lecchesi è pari alla funambolica cifra di zero.