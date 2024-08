SYLLA ORO OLIMPICO LECCHESE! 3-0 FINALE AGLI USA E APOTEOSI ITALVOLLEY

PARIGI (F) – Termina come meglio non poteva l’Olimpiade 2024 della lecchese di Valgreghentino Myriam Sylla, protagonista con le sue compagne di squadra e il tecnico Julio Velasco della finale olimpica di Parigi, dove l’Italvolley donne ha “asfaltato” per 3-0 anche gli Stati Uniti, conquistando un meritatissimo oro.

Parziali del match: 25-19, 25-20, 25-17, prima medaglia ai Giochi per la squadra nazionale femminile e quarantesimo podio olimpico della spedizione azzurra di quest’anno (12 gli ori, due in più rispetto a Tokyo 2021).

Come sempre esaltante e “carica”, Myriam ha trascinato il team azzurro guadagnando il primo scalino sul podio ed entrando legittimamente nella storia dello sport italiano.

Paola Egonu miglior marcatrice dell’incontro con i suoi 22 punti, dieci quelli messi a segno da Sylla.

Le ragazze di Velasco e Lollo Bernardi hanno lasciato alle avversarie solamente un set in tutto il torneo olimpico – pur affrontando avversarie fortissime del calibro di Serbia, Turchia e Stati Uniti.

Il tabellino

Italia-Stati Uniti 3-0

(25-18; 25-20; 25-17)

Italia : Lubian n.e., Cambi, De Gennaro (L), Orro 3, Bosetti 9, Danesi 6, Sylla 10 , Egonu 22, Fahr 7, Omoruyi n.e., Antropova 6, Giovannini.

All. Velasco .

: Lubian n.e., Cambi, De Gennaro (L), Orro 3, Bosetti 9, Danesi 6, , Egonu 22, Fahr 7, Omoruyi n.e., Antropova 6, Giovannini. All. . Stati Uniti: Poulter 2, Skinner 7, Wong-Orantes (L), Carlini, Larson 5, Drews 6, Thompson 8, Washington 4, Rettke n.e., Plummer 2, Robinson-Cook, Ogbogu 4.

All. Kiraly.

