T-RED DI CALOLZIO, SONIA MAZZOLENI: “INDAGHEREMO SULLA SUA REGOLARITÀ”

CALOLZIOCORTE – Il tema del T-Red di corso Dante, dismesso dall’amministrazione, sta continuando a suscitare dibattito; la capogruppo di minoranza Sonia Mazzoleni ha comunicato un aggiornamento sulla raccolta firme, istituita prima per la sua eliminazione e successivamente anche per eliminare la contestata svolta a sinistra a salire da via Galli, reintrodotta proprio dall’amministrazione del sindaco Marco Ghezzi. La novità annunciata dall’opposizione è l’indagine sulla regolarità dello strumento introdotto.

“Nei prossimi giorni – ha spiegato Mazzoleni – consegneremo in Comune le prime 600 firme raccolte finora per la petizione, che aveva due obiettivi: quello di fermare un impianto che ha provocato migliaia di sanzioni e quello di convincere l’amministrazione comunale che l’introduzione della svolta a sinistra da via Galli su corso Dante ha notevolmente rallentato e complicato il flusso di traffico in città. Sarebbe stato più responsabile e semplice ammettere che la scelta di introdurre la svolta a sinistra è stata negativa e tornare quindi, alla soluzione precedente… ma ad oggi niente è cambiato. Ciò premesso manteniamo fede all’impegno preso in Consiglio Comunale di chiedere una verifica al segretario generale del Comune sulla regolarità dell’autorizzazione data per l’installazione del T-Red in quanto, a seguito del colloquio intercorso con il comandante della polizia locale Andrea Gavazzi, alla presenza di tutti e 4 i consiglieri del gruppo Calolziocorte BeneComune, è arrivata la conferma che non è mai stata predisposta nessuna Delibera di Giunta o altro provvedimento che giustificasse l’installazione “machiavellica” di tale apparecchiatura che di fatto ha “messo in ginocchio” tanti automobilisti, il tutto aggravato da notifiche tardive… al limite della scadenza dei termini previsti”.

“Nessuna motivazione – prosegue -, seguita da documentati fatti per classificare quell’incrocio, come altamente pericoloso, segnaletica “fuorviante” e continue modifiche dei tempi degli impianti semaforici.

Seguirà nei prossimi giorni la richiesta di parere scritto al Prefetto sulla regolarità di tutto l’iter amministrativo e legittimità dell’installazione del T-Red, in quanto ad oggi risultano esserci solo Determinazioni della Polizia Locale di Calolziocorte”.

M. C.