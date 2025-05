FONDI TAGLIATI ALLE PROVINCE PER LE STRADE, UNCEM: RIPRISTINO NECESSARIO

MILANO – “C’è sicuramente un errore, che mi auguro venga celermente corretto, nelle tabelle che circolano con i tagli alle Province per la gestione e manutenzione delle strade. I Sindaci sono molto preoccupati. Tantopiù nei Comuni montani, dove la situazione è storicamente più complicata. Mi auguro si possano aumentare, non tagliare le risorse disponibili. Uncem è a fianco di UPI e sono certo che il Governo e il Parlamento correggeranno questo errore. Che spero tale. Manutenzione e interventi sulle strade vogliono dire sicurezza per chi viaggia e difesa dei versanti, dei territori, sempre più provati dal dissesto. Un Paese come il nostro deve avere questo punto ben chiaro, aumentando di anno in anno le risorse”.

Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale dell’Uncem – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani.

RedPol

