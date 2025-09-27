“TALENTI SPORTIVI 2025” A LECCO: PREMIATI 90 ATLETI E 7 SQUADRE

LECCO – In occasione della Settimana europea dello sport, istituita dalla Commissione Europea nel 2015 per promuovere lo sport, lo stile di vita sano e il benessere fisico e mentale, il Comune di Lecco ha premiato i suoi “Talenti sportivi 2025“, ovvero atleti indicati dalle rispettive associazioni di Lecco, che nel corso della stagione 2024/2025 hanno raggiunto obiettivi importanti per il loro percorso di crescita sportiva.

La cerimonia di premiazione ha avuto luogo giovedì 25 settembre, in piazza Garibaldi, e ha visto la partecipazione del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e dell’assessore all’Educazione e sport Emanuele Torri, che hanno espresso il loro orgoglio per i risultati ottenuti dagli atleti e dalle squadre e per il lavoro costante delle associazioni sportive locali.

Sono stati premiati circa 90 atleti e 7 squadre, per aver raggiunto risultati significativi a livello locale, nazionale e internazionale. Durante la stessa serata, sono state inoltre omaggiate con delle targhe, tre Asd giunte a significativi anniversari di fondazione: il circolo scacchi Boris Spassky, la Società Canottieri Lecco e l’Asd Badminton & Croquet Lecco.

Tra i riconoscimenti più rilevanti, ecco quelli ottenuti dall’Asd Dinamic Karate, che ha portato sul podio numerosi giovani atleti, tra cui un campione del mondo, e altri vincitori di titoli nazionali e internazionali nel karate e parakarate. Importanti anche i risultati dell’Asd Oltretutto 97, che ha visto circa trenta atleti con disabilità trionfare in diverse discipline, con un alto numero di medaglie d’oro, soprattutto nelle competizioni Special Olympics – Play the Games. Il circolo scacchi Boris Spassky di Lecco, oltre a due successi individuali, ha ricevuto una targa per i risultati di squadra nel campionato italiano, dove si è classificato al secondo e quinto posto nei rispettivi gironi. Tra le associazioni premiate con i loro talenti, figurano anche Asd Tennis Club, Asd Falchi Lecco, G.S. Mario Corti 1959, Asd O. Zanetti 1948, Asd Atletica Lecco, Asd Polisportiva Futura 96 e Sd Ghislanzoni Gal.

Così l’assessore all’Educazione e sport Emanuele Torri: “Le premiazioni dei Talenti sportivi esprimono chiaramente il motivo per cui da anni Lecco eccelle nel panorama sportivo nazionale, soprattutto nella fascia dei più giovani. Premiare atleti che non solo hanno raggiunto importanti traguardi nelle competizioni nazionali, ma anche quelli che hanno mostrato un importante percorso di crescita personale ci aiuta a capire quanto lo sport sappia essere inclusivo perché alla fine ciò che conta è riuscire a superare i propri limiti con impegno, passione e determinazione. Grazie a tutte le associazioni sportive della nostra città e a tutti i dirigenti che accompagnano con grande entusiasmo gli atleti della nostra città”.