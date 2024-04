TALK: GABRIELE NERI PORTA IL DESIGN DI RICCARDO DALISI A OLGINATE

OLGINATE – Mercoledì 10 aprile 2024 alle ore 21 a Olginate, presso Sala Conferenze – Ex Palazzo Municipale (Biblioteca) di Via Redaelli 16, si terrà il terzo e ultimo appuntamento della quarta edizione di “Un mondo senza oggetti? No!”, il ciclo di talk sul design in attesa del Salone del Mobile.Milano 2024 promosso dal Comune di Olginate.

“Design – Riccardo Dalisi” è il titolo del talk che vedrà ospite Gabriele Neri, storico dell’architettura e del design, architetto, curatore della mostra Riccardo Dalisi. Radicalmente (MAXXI Roma,.2023-2024) e del libro Riccardo Dalisi. La sedia del Cece (Corraini Edizioni, 2023), a disposizione del pubblico grazie a LE COSE Pescarenico.

Per l’occasione saranno esposti due sculture, un prototipo e due gioielli di Riccardo Dalisi in collaborazione con Galleria Melesi di Lecco.

“La quarta edizione di “Un mondo senza oggetti? No!” si conclude con il talk dedicato a Riccardo Dalisi (Potenza, 1º maggio 1931 – Napoli, 9 aprile 2022), architetto, designer e artista, premiato due volte con il Compasso d’Oro, uno dei più poliedrici e anticonvenzionali progettisti italiani degli ultimi decenni. Nel 2023, a un anno dalla sua scomparsa, il MAXXI di Roma gli ha dedicato una grande retrospettiva per presentare l’opera nella sua estrema varietà e originalità: dai laboratori creativi con i bambini di Napoli al design “ultrapoverissimo”, dall’architettura alla reinterpretazione della caffettiera napoletana, dalle installazioni urbane alla rilettura delle mitologie mediterranee. Ho invitato Gabriele Neri, curatore di questa importante mostra a Olginate per esplorare con lui la figura di questo grande Maestro e conoscere quindi il “metodo Dalisi” interessante non solo per chi si occupa di architettura e design, ma anche per chi lavora nell’educazione, nella formazione e nella progettazione culturale.

Grazie a Sabina Melesi, attenta e raffinata collezionista, titolare della Galleria Melesi di Lecco avremo poi la l’opportunità di vedere e toccare con mano due sculture, un prototipo e due gioielli di Riccardo Dalisi. Siamo tutti invitati a partecipare”, dichiara Prashanth Cattaneo, curatore del programma.

Per la prima volta grazie ad un accordo con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco, “Un mondo senza oggetti? No!” è inserito tra gli Eventi accreditati dall’Ordine degli Architetti PPC di Lecco, agli architetti partecipanti saranno riconosciuti n. 2 CFP (per ciascun evento) ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento professionale (Architetti: iscrizione obbligatoria tramite il portale servizi CNA al seguente link).

Il Comune di Olginate nella persona di Roberta Valsecchi, Assessore a Bilancio e Cultura ringrazia per la collaborazione il designer Paolo Vallara per la grafica.

Ingresso libero.

Per tutte le informazioni e interviste: 0341 655615 – cultura@comune.olginate.lc.it

Il programma generale è online sul sito del Comune di Olginate. Il programma dell’evento è online sul sito del Comune di Olginate.

Gabriele Neri (Milano, 1982) è storico dell’architettura e del design, curatore e architetto. Insegna Storia dell’architettura al Politecnico di Torino. È stato Weinberg Fellow in Architectural History and Preservation presso la Italian Academy for Advanced Studies in America, Columbia University, New York. Dal 2019 al 2022 è stato Mâitre d’enseignement et de recherche all’Accademia di architettura di Mendrisio, dove insegna dal 2012.

È stato Membro del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Museo del Design di Triennale Milano; è membro del Comitato scientifico della Fondazione Vico Magistretti.

Ha pubblicato monografie e curato mostre, tra gli altri, su Vico Magistretti, Pietro Lingeri, Umberto Riva, Pier Luigi Nervi, Louis Kahn.

Da ultimo ha curato la mostra Riccardo Dalisi. Radicalmente (MAXXI Roma, 2023-2024) e il libro Riccardo Dalisi. La sedia del Cece (Corraini Edizioni, 2023).



Dal 2011 scrive di architettura e design su “Domenica” de “Il Sole 24 Ore”.