TAMPONAMENTO ALL’ALBA LUNGO LA SS36 A BOSISIO, NESSUN FERITO

BOSISIO PARINI – Incidente nelle prime ore di questa mattina lungo la Statale 36 in direzione Milano, all’altezza di Bosisio Parini, nei pressi della zona industriale della Rodacciai. Intorno alle sette si è verificato un tamponamento tra più autoveicoli.
Nello scontro è rimasta ferita una donna di 58 anni, soccorsa in codice giallo dalla Croce Verde Bosisio.
Inevitabili le conseguenze sul traffico locale, anche in considerazione dell’orario. Ulteriori aggiornamenti in questa stessa pagina, appena disponibili.
RedCro