LECCO – Considerato l’incremento della domanda di tamponi per quarantena da contatto scolastico, da lunedì 24 gennaio, in aggiunta all’offerta capillare delle farmacie, verranno attivate linee dedicate alla popolazione scolastica nei due punti tamponi drive di Vimercate (area ex IBM) e Monza (viale Stucchi) e presso l’ospedale di Lecco.

Ne dà notizia l’Ats Brianza, e ricorda che l’accesso sarà possibile solo su prenotazione, al link che sarà presto reso disponibile.