TANTA GENTE IN PIAZZA A LECCO PER LA PALESTINA

Questa mattina, lunedì alle 9 in Piazza XX Settembre a Lecco, si è svolto il presidio organizzato dal Coordinamento Lecchese – Stop al genocidio in solidarietà con il popolo palestinese.

Decine di cittadine e cittadini, lavoratrici e lavoratori, studenti e studentesse hanno risposto all’appello, portando in piazza bandiere, cartelli e voci unite contro il genocidio e le politiche coloniali sioniste.

Durante l’iniziativa è stato ribadito con forza lo slogan: “Non un chiodo per il colonialismo sionista, non un euro per l’occupazione!”

Il presidio ha voluto denunciare “la complicità italiana nel commercio di armi e merci dirette verso l’entità sionista e sottolineare come sia necessario trasformare la solidarietà in azione concreta: bloccare la produzione, le merci, i porti, gli aeroporti e le stazioni per fermare la macchina della guerra”.

Il Coordinamento Lecchese Stop al genocidio ringrazia tutte e tutti coloro che hanno partecipato e rinnovato l’invito a costruire insieme nuove mobilitazioni sul territorio, per non lasciare spazio al silenzio e alla complicità.