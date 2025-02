TANTI BAMBINI ALLA TERZA PROVA POLISPORTIVA CSI LECCO A IMBERIDO, MISSAGLIA E ESINO LARIO

LECCO – Sabato si è svolta la terza prova del circuito polisportivo del Centro Sportivo Italiano di Lecco della categoria Under 8. La prova prevedeva due ritrovi di calcio a 5, rispettivamente presso gli oratori di Imberido e di Missaglia. A Imberido le squadre partecipanti sono state tre: San Giorgio Imberido, Polisportiva Oratorio Pusiano e US Bosisio, per un totale di circa trenta bambini partecipanti.

A Missaglia invece sfida secca tra i padroni di casa e gli ospiti del GS Oratorio Ballabio; complessivamente i bambini partecipanti sono stati venticinque. Tutti i bambini si sono cimentati in piccoli tornei di calcio 5vs5 sfidando le compagini avversarie. La prova è stata il recupero di quella in programma l’1 febbraio, rinviata a causa del maltempo.

Domenica 2 febbraio, si è svolta invece regolarmente la prova per le squadre di palla rilanciata, con un appuntamento a Esino Lario: sono scese in campo le bambine di casa, la Polisportiva Bellano e San Giorgio Volley Molteno; totalmente le bimbe partecipanti sono state circa trenta.

Con il contributo del CSI Lecco