LECCO – Mattinata intensa per il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco, che in poche ore hanno ricevuto chiamate per ben quattro soccorsi diversi sul territorio.

Una squadra SAF e autoscala è stata inviata a Suello per un parapendio rimasto con operatore bloccato su una pianta. Una squadra con autopompa è stata invece inviata a Dolzago per una famiglia rimasta bloccata in appartamento, e una seconda autopompa è intervenuta a Oggiono in un incidente a catena.

Per concludere, una squadra nautica ha soccorso un 44enne caduto in acqua al ponte vecchio.