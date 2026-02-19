TANTO BEL GIOCO PER PULCINI ED ESORDIENTI DELLA LECCO ALTA

LECCO – Un fine settimana ricco di entusiasmo, partite combattute e momenti indimenticabili per i giovani calciatori del Lecco Alta, protagonisti di sfide che hanno messo in mostra grinta, tecnica e tanta passione. Dai Pulcini agli Esordienti, ogni categoria ha regalato spettacolo e coinvolgimento, confermando la vitalità del calcio giovanile del territorio.

PULCINI 2015 – DERBY AVVINCENTE TRA ROVINATA E LECCO ALTA

Il derby tra i Pulcini 2015 di Rovinata e Lecco Alta ha regalato una mattinata di calcio vero, intenso e ricco di emozioni. Le due squadre hanno dato vita a un incontro combattuto, corretto e appassionante, capace di coinvolgere il pubblico presente dal primo all’ultimo minuto. La partita si apre con un primo tempo equilibratissimo, giocato con grande attenzione difensiva da entrambe le formazioni e chiuso sullo 0-0. Nella seconda frazione la Rovinata cresce, aumenta ritmo e aggressività e sfrutta alcune ingenuità degli avversari, riuscendo a portarsi meritatamente in vantaggio. Il terzo tempo è un vero e proprio thriller sportivo: la Rovinata vola sul doppio vantaggio, ma la Lecco Alta reagisce con orgoglio, ribalta il risultato e si porta sul 3-2. Quando tutto sembra deciso, i biancorossi trovano il pareggio all’ultimo secondo, scatenando l’entusiasmo dei tifosi. Il quarto tempo conferma l’equilibrio della sfida: tanta intensità, duelli continui e ancora uno 0-0 che fotografa perfettamente la parità tra le due squadre. Una partita vibrante, ricca di contenuti tecnici e agonistici, che merita un grande applauso per entrambe le formazioni. I piccoli calciatori hanno mostrato impegno, correttezza e passione.

PULCINI MISTI – SFIDA EPICA NEL FANGO DI CASSAGO

I Pulcini 2015/16 hanno affrontato una partita che resterà nei ricordi di tutti: pioggia, fango e un campo al limite della praticabilità non hanno fermato l’entusiasmo dei piccoli calciatori.

Fin dal riscaldamento era chiaro che sarebbe stata una gara speciale. Il match è rimasto equilibrato fino alla fine, con i padroni di casa che si sono imposti di misura. Ma il vero spettacolo è stato nei volti sorridenti dei bambini e nelle divise irriconoscibili: immagini che raccontano la bellezza del calcio giovanile, fatto di passione pura e divertimento.

ESORDIENTI B – LECCO ALTA SHOW A FOPPENICO

Prestazione maiuscola degli Esordienti B della Lecco Alta, che sul campo del Foppenico mettono in scena una prova convincente sotto ogni aspetto: gioco, intensità, idee e spirito di squadra.

Ben undici le reti segnate, con tanti giocatori capaci di trovare la gioia del gol. Solo una la rete subita, a conferma di un dominio quasi totale. Da incorniciare la splendida punizione all’incrocio di Michele, vera ciliegina sulla torta di una giornata perfetta.

RedSpo