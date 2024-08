TARIFFE DEL BIONE. VALSECCHI: “ATTENDO (DI NUOVO) LE SCUSE DA SANGALLI”

Sono passati solo poche settimane da quando i quattro capigruppo della maggioranza mi hanno chiesto scusa per l’errore di avermi identificato come l’autore di un ricorso alla Corte dei Conti sul lungolago che non avevo mai fatto.

Si sono cosparsi il capo di cenere e chiesto scusa per la gaffe.

Evidentemente Saulo Sangalli, capogruppo di fattore lecco la lezione non l’ha imparata.

Mi attacca per il comunicato stampa riguardante le tariffe del centro sportivo del Bione dicendo che ho anticipato questioni prematuramente, inconsapevole che se l’ho fatto è stato per rispondere alle sollecitazioni di alcuni Presidenti e dirigenti preoccupati di società sportive lecchesi che avevano già ricevuto dalla società che gestisce il Bione un avviso di incremento delle tariffe di oltre il 14% come previsto dal capitolato di gara per l’affidamento voluto dal Comune.

Il merito di aver mantenuto le tariffe inalterate non è certo del Comune che ha tolto il contributo di 400.000 per la gestione del Bione, ma va ascritto unicamente alla società di gestione.

Tuttavia la società di gestione non potrà più ricorrere a sconti significativi proprio perché è venuto meno il contributo erogato per anni dal comune.

Anche oggi ho ricevuto dalle società sportive messaggi di preoccupazione per sconti che verranno a mancare e quindi importi più alti rispetto allo scorso anno.

Identificano il nemico e l’attaccano, come sempre, senza cognizione di causa.

Peraltro ho costantemente informato l’assessore Torri, di Fattore Lecco, senza reticenze, mettendolo al corrente della situazione che si stava delineando.

Capisco con l’arrivo al capolinea di questa maggioranza di essere, come Appello per Lecco, per loro, una spina nel fianco, ma se ne dovranno fare una ragione.

Stanno amministrando male, litigando con tutti, dirigenti e funzionari che scappano a gambe levate e vogliono far passare una grande vittoria una decisione presa da un gestore privato che peraltro dovrà essere verificata fino in fondo da società sportive e utenti.

Attendo anche in questo caso le solite scuse da Sangalli.

Corrado Valsecchi

Capogruppo consiliare di appello per Lecco

