LECCO – Cominciano gli spettacoli teatrali promossi dal servizio cultura e grandi eventi del Comune di Lecco nell’ambito dell’apprezzata rassegna Altri Percorsi, con rappresentazioni, eventi e musica a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Si parte con “Alla tavola del cappelaio matto”, un evento dedicato ai più piccoli, che si terrà mercoledì 13 luglio alle 17 al parco di Villa Gomes e sarà interpretato da Gigi Maniglia, Maurizio Rocca e Pier Panzeri. In caso di pioggia lo spettacolo sarà rinviato a martedì 19 luglio.

Giovedì 14 luglio alle 21 in piazza Garibaldi, andrà in scena invece “Le opere di Shakespeare in 90 minuti”, una commedia scritta da Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield per uno spettacolo interpretato e diretto da Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti. Offre una parodia di tutte le opere di William Shakespeare, eseguita in forma comicamente abbreviata da tre attori, usando le più svariate tecniche interpretative. Una sfida teatrale, quella di Shakespeare in novanta minuti, leggera e stravagante, ai limiti dell’incredibile, che intende divertire il pubblico, incuriosirlo e svelare il lato comico che si cela anche nelle tragedie più cupe. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso l’auditorium Sorelle Villa, spazio Teatro Invito di via Ugo Foscolo 42.

“Altri Percorsi è la rassegna teatrale creativa e dinamica proposta e promossa dal Comune di Lecco per l’estate, che rappresenta ormai un must e offre appuntamenti attesi e seguiti arricchendo il panorama delle proposte estive culturali lecchesi – ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza -. Gratuite e pensate per tutte le età, grazie a uno spettacolo per bambini d’esordio, alle commedie, alla (vera e propria) battaglia dei cuscini in piazza Garibaldi, alla musica e, in generale, all’originalità degli eventi messi a calendario, la rassegna mira ad allietare e intrattenere, in maniera arguta e divertente un pubblico ormai affezionato”.

La rassegna prosegue la settimana seguente con “La battaglia dei cuscini”, uno spettacolo interattivo ed esplosivo, che troverà spazio mercoledì 20 luglio alle 18 in piazza Garibaldi. A seguire, le settimane seguenti, si terranno “La spartizione”, in programma giovedì 28 luglio alle 21 in piazza Garibaldi e lo spettacolo teatrale musicale de “La Gilda”, previsto per mercoledì 3 agosto alle 21 in piazza Garibaldi.