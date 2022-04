LECCO – Nel corso della seduta di commissione consiliare I di mercoledì 6 aprile il progettista e direttore dei lavori, ingegner Nicola Berlucchi, ha illustrato ai commissari gli interventi finora effettuati presso il cantiere del teatro di Lecco.

Due le varianti di progetto approvate dall’amministrazione comunale e finalizzate sia alla riapertura in sicurezza della struttura, sia alla sua fruibilità 12 mesi l’anno, con interventi che, a partire dalla bonifica dell’amianto con il contestuale recupero del Il teatro della vita di Orlando Sora, prevedono l’implementazione dell’impianto di raffrescamento e la realizzazione di un’apertura sul retro dell’edificio, atta a facilitare lo scarico e il carico dei materiali di scena, laddove nel progetto originario del Bovara era prevista l’abside.

“La bonifica dell’amianto dal soffitto a volta della platea, con il contestuale obiettivo di recuperare l’acrilico di Orlando Sora, è stata sì coraggiosa, ma necessaria – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Maria Sacchi – e si è rivelata, inoltre, una scelta lungimirante visto che proprio durante i lavori è emersa la presenza di altro amianto nell’arco di boccascena oltre alla zona retro orologio, ora bonificate e per le quali ATS ha rilasciato la certificazione post bonifica. È tuttavia recente la scoperta di ulteriori materiali contenenti amianto nelle murature dei palchetti, per la cui rimozione attendiamo che la ditta specializzata presenti ad ATS il piano di lavoro per il confinamento e la successiva bonifica”.

Questi gli interventi a oggi realizzati: rimozione della centrale termica esistente e installazione di un nuovo gruppo termico a condensazione con gas metano; installazione di un nuova pompa di calore per alimentare l’impianto di condizionamento e ​di una nuova unità di trasformazione dell’aria per implementare l’impianto di raffrescamento, sia della platea, sia dei palchetti; realizzazione di un sistema di diffusione dell’aria nel locale sotto ​la platea con le relative opere edili, strutturali e impiantistiche; ​consolidamento del tavolame ligneo della graticcia, delle capriate e della trave di sostegno del soffitto della platea e realizzazione d’​interventi locali di consolidamento strutturale per ​il miglioramento sismico. Prossimamente si potrà​, invece, proseguire con la posa di nuovo intonaco sull’intradosso del soffitto della platea e con il riposizionamento in opera delle figure dell’affresco del Sora.

“A 178 anni dalla sua realizzazione – prosegue l’assessore – il nostro teatro cittadino svela il suo essere e la nostra volontà è anche quella di scoprire per riscoprire, togliendo l’intonaco degli interventi di restauro compiuti nello scorso secolo: da una prima campagna di indagini esplorative sono infatti emersi affreschi nel foyer e cromie sugli elementi lignei dei palchi, che rendono necessario approfondimenti, per i quali è già stata avanzata richiesta alla Soprintendenza. Lavoriamo con convinzione nella direzione di una riapertura della struttura in sicurezza e con nuovi impianti, così da rendere questo teatro di metà Ottocento, la nostra “piccola Scala”, moderno in termini di fruibilità, conservandone al contempo il suo patrimonio artistico, identità culturale per noi cittadini lecchesi”.