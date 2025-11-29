TEATRO SOCIETÀ: PICCOLO, DALL’OTTIMA ACUSTICA, SEMBRA D’ESSERE IN SCENA

LECCO – Completamente rifatto, dopo otto anni torna alla città un teatro con colori diversi più smaglianti, che lo riportano ai suoi primi splendori. Quasi un carillon delicato e intenso, dall’insonorizzazione pulita. Tanto piccolo da offrire alla spettatrice e allo spettatore la sensazione di essere dentro la scena, in qualsiasi posizione tra spalti, platea o piccionaia ci si trovi. Una meraviglia davvero.

L’edificio si chiama “della Società”, perché all’origine – 180 anni fa – è stato voluto e costruito da un gruppo di persone ‘in società’ appunto. Ma poi è diventato della società, quella lecchese in cui si è inserito anche nelle vicissitudini – comprese quelle più drammatiche. Lo racconta pure un cartello, una scritta rimasta sul muro della platea a indicare il rifugio nel tempo di guerra.

–

Se all’origine fu l’aristocrazia e l’alta società lecchese a volere questo tempio della musica e della commedia, oggi in un tempo che poggia i piedi nei principi di uguaglianza può sorgere la curiosità: “Perché mettere tante energie (6 milioni e mezzo di euro n.d.r.) nella ristrutturazione di un edificio come questo?” Se lo è chiesto il sindaco Mauro Gattinoni che poi ha offerto come risposta: “Perché l’arte quando ne veniamo coinvolti riesce a trasformarci con la forza delle emozioni”. E dunque se la cultura è un tesoro di tutti, anche il costo del biglietto deve essere alla portata di tutte le tasche, perciò sarà differenziato in maniera di consentire a largo raggio la fruizione degli appuntamenti in cartellone, anche ai giovani. “La cultura è libertà e va messa in mano a ciascuno cittadino” ha detto Gattinoni in chiusura di discorso inaugurale.

Sul palco si sono presentati anche l’assessora alla Cultura Simona Piazza, il vicesindaco Giovanni Cattaneo e il presidente Eufrasio Anghileri della neonata Fondazione Teàrte, che erediterà il teatro e già ne gestisce il calendario.

.



La platea del concerto inaugurale è stata riservata alle autorità, in prima fila lo Stato con il prefetto Paolo Ponta e i comandanti provinciali dei Carabinieri Nicola Melidonis e della Guardia di Finanza Massimo Ghibaudo, il senatore Tino Magni; la Regione con il sottosegretario Mauro Piazza e gli altri consiglieri; l’Università rappresentata da Vico Valassi, la Fondazione comunitaria del Lecchese con la presidente Maria Grazia Nasazzi. Il prevosto di Lecco don Bortolo Uberti. Le realtà economiche a partire dalla presidente di Confartigianato Ilaria Bonacina, accanto ai colleghi di Confindustria e Confcommercio. E poi i sindaci dei Comuni lecchesi, i politici eletti di oggi e di ieri come gli ex primi cittadini Lorenzo Bodega e Virginio Brivio.

–

Il concerto dal programma tutto russo, iniziato con Ruslan e Ljudmila di Michail Ivanovič Glinka, seguito dal concerto per violino op. 35 di Čajkovskij. Per questa parte ha raccolto quasi una ovazione il solista Andrea Obiso, un talento che nonostante la giovane età è riuscito ad estrarre dal proprio violino una interpretazione ricca di emozioni. Perfetta la sintonia con il maestro Emmanuel Tjeknavorian, altrettanto giovane, sul palco alla direzione dell’Orchestra sinfonica di Milano. Infine Tjeknavorian ha condotto in maniera ineccepibilmente pulita la Sinfonia n.2 in mi minore op. 27 di Sergej Vasil’evič Rachmaninov, coadiuvato da un appassionato primo violino Luca Santaniello.

SOTTO: VIDEO DELL’APERTURA DEL SIPARIO, UN MOMENTO DEL CONCERTO

E IN CALCE LA GALLERIA DELLE IMMAGINI

N. A.