Ieri sera in consiglio comunale ho fatto una domanda di attualità sulla situazione legata alla raccolta delle donazioni legate al teatro della società da parte dei privati cittadini.



Siccome, come anticipato all’assessore alla cultura, nonché vicesindaco Simona Piazza sono come San Tommaso e mi piace vederci chiaro nelle dinamiche amministrative, in giornata mi sono documentato. Ho verificato sia con la fondazione comunitaria, sia sul sito dell’art bonus che a distanza ormai di tre mesi dalla campagna pubblicitaria e delle visite guidate al cantiere del teatro della società sono stati raccolti finora complessivamente 8.300 € di donazioni private sul milione di euro come obiettivo finale. Altri settantamila euro sono risorse depositate sul conto della fondazione dallo stesso ente nella cifra di 35.000 € e di Acinque per la medesima cifra.



A fronte di 78.300 € complessivamente raccolti, la maggior parte è relativa ai contributi di una partecipata e della fondazione, nel frattempo sono stati investiti 40.000 € nella campagna pubblicitaria e operativa. Quindi il saldo a oggi è di 38.300 € complessivamente.



Questo mio comunicato con l’intento di chiarire una volta per tutte l’attuale situazione dei contributi erogati e ricevuti per evitare informazioni tendenziose e fuorvianti, senza alcuna volontà di polemica, ma con la consapevolezza della ricerca della trasparenza amministrativa.

Sono diversi i cittadini che mi hanno chiesto informazioni sulla situazione contabile di questa operazione e mi sono messo al loro servizio per offrire, in maniera semplice, il quadro riassuntivo di quanto acquisito finora.

Ognuno poi è grande e vaccinato per formulare una propria opinione verso questo argomento.

Corrado Valsecchi

capogruppo consiliare

Appello per Lecco