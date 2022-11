LECCO – Il prossimo 21 novembre alle 20:45 al teatro Cenacolo Francescano in piazzale Cappuccini 3 a Lecco la rappresentazione ‘Fine pena ora’.

Tratto da un libro di Elvio Fassone, ex magistrato e componente del Csm, Simone Schinocca (adattamento e regia) ha realizzato uno spettacolo che racconta la reale corrispondenza, durata oltre trent’anni, tra un ergastolano e il suo giudice. Un tempo che salverà anche la vita al detenuto, portando ad un’amicizia inaspettata che si farà largo fra i suoi demoni, per aprire barlumi di speranza. Due vite completamente diverse, all’apparenza inconciliabili, che lettera dopo lettera riescono a trovare un punto di incontro. Un’opera commovente, adattata per la scena, che ci interroga su come sia possibile conciliare la domanda di sicurezza sociale, e la detenzione a vita, con il dettato costituzionale del valore riabilitativo di ogni pena.