TEATRO. “LA FORTUNA SI DIVERTE” CHIUDE “UNA CITTÀ SUL PALCOSCENICO”

LECCO – Si conclude sabato 10 e domenica 11 maggio la 29ª rassegna di teatro amatoriale “Una città sul palcoscenico“, organizzata dall’Associazione “Il Cenacolo Francescano”.

Una rassegna “storica”, che ha visto in questa stagione alternarsi 8 compagnie della città e dei paesi limitrofi e ha portato, in attesa dell’ultimo spettacolo, più di 2000 spettatori in teatro. Ancora una volta il pubblico ha apprezzato l’impegno e la dedizione con cui gli attori amatoriali hanno messo in scena il lavoro di alcuni mesi, segno che il teatro è ancora amato sia da chi si cimenta sul palcoscenico sia dagli spettatori che vi assistono.

Sabato 10 maggio alle 21 e domenica 11 alle 15.30 è di scena la compagnia del Cenacolo Francescano che come consuetudine conclude la rassegna. Sul palco “La fortuna si diverte”, una commedia brillante di Athos Setti.

Avere in sogno i numeri di una quaterna vincente è il sogno di tanti, una fortuna che può migliorati la vita e quando i numeri “escono”? Si direbbe che tutto andrà meglio ma qualche volta la fortuna si diverte e allora al povero Pasquale, il sognatore – protagonista della commedia, la fortuna si rivela tutt’altra cosa… dalla miseria alla nobiltà, sì, ma a che prezzo?

I biglietti, 10 euro per lo spettacolo del sabato e 8 euro per quello della domenica, sono in vendita online sul sito www.teatrocenacolofrancescano.it oppure direttamente in biglietteria sabato 10 maggio dalle 15 alle 18.30 e un’ora prima dello spettacolo sia del sabato che della domenica.

La COMPAGNIA “IL CENACOLO FRANCESCANO” – Lecco

presenta

LA FORTUNA SI DIVERTE

Commedia di ATHOS SETTI

Personaggi e interpreti

PASQUALE ALZAGOMITO – ANTONIO SCHIRIPO

MADDALENA, sua moglie – LICIA LATINO

GINA, la figlia – DOMENICA VENEZIA

ARTURO, il figlio – ANDREA BONASIA

CAROLINA, vicina di casa – CHIARA CIRESA

FILOMENA – MANUELA PARESCE

JACH SMJTHE, fidanzato di GINA – ARIS ANCHILERI

ASSUNTINA, cameriera – CLEMENTINA BONALANA

RAFFAELLA, governante – NICOLETTA PAGANONI

FELICE TRAPASSO, impresario Pompe Funebri – CARLUCCIO LOSA

REGIA: RENATO VISCARDI

Costumi, trucco, rammentatori, allestimento scene: VOLONTARI “Il Cenacolo Francescano”.