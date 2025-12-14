TEATRO: OGGI AL CENACOLO “NON IL SOLITO RACCONTO DI NATALE”

LECCO – Una domenica pomeriggio un po’ diversa dalle altre, una domenica aspettando il Natale, una domenica a teatro.

Domenica 14 dicembre al teatro Il Cenacolo Francescano di Piazza Cappuccini, 3 va in scena il terzo appuntamento con Piccoli&Grandi Insieme, la rassegna di teatro, musica e film per le famiglie.

Marcello Corti, direttore e narratore, il Sinestesie Ensemble con Pietro Puccio, illustratore, ci presenteranno Non il solito racconto di Natale, storia musicale disegnata per bambine e bambini, papà e mamme, nonni, zii e parenti tutti.

Ebenezer Scrooge, ne avete mai sentito parlare?

Lui il Natale proprio non lo sopporta: troppe luci, troppa musica, troppi colori e troppi, veramente troppi buoni sentimenti.

E poi… “che seccatura!: il giorno di Natale non si fanno mai buoni affari.”

Il vecchio Scrooge non lo sa ancora: quella notte succederà qualcosa di speciale, di magico e qualcosa nella sua vita cambierà per sempre!

Il racconto di Natale più emozionante della storia raccontato dalla voce di Marcello Corti e dall’Ensemble Sinestesie in un concerto Natalizio per grandi e piccoli, insieme!

Ascolteremo musiche natalizie e vedremo pian piano apparire sul grande schermo le immagini di questa storia.

L’appuntamento è per domenica 14 dicembre alle 15.30, i biglietti sono in vendita online sul sito del Cenacolo oppure direttamente in biglietteria del teatro a partire dalle 14.30, prezzi 6 euro, 4 euro bambini 3-10 anni.