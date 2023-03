LECCO – Va in scena domenica 12 marzo alle 15:30 la fiaba musicale “Il Gatto con gli Stivali”, dedicata ai più piccoli al Teatro Il Cenacolo Francescano di Lecco.

Lo spettacolo è inserito nella stagione “Piccoli e Grandi Insieme” e si presenta come un appuntamento imperdibile per bambini da 4 a 10 anni, ma anche per tutta la famiglia. La magia della fiaba si unisce alla musica grazie all’ensemble di sax e percussioni della Banda Sociale Meratese, diretta da Marcello Corti, che si esibirà in un racconto musicale. Sarà infatti lo stesso Corti a narrare la storia del Gatto con gli Stivali con la sua direzione energica, coinvolgendo il pubblico di tutte le età in un percorso musicale innovativo e originale. Le musiche sono state composte da Angelo Sormani.