BARZIO – Qualcuno avrà notato ai tornelli di partenza per i Piani di Bobbio una strana paletta nera ad altezza ginocchio. Un congegno che si aggiunge ai sistemi di tracciamento già in funzione e diventerà sicuramente il fulcro dell’accesso agli impianti di risalita.

Una volta acquistato in remoto il biglietto, grazie a quel palettone scuro basterà avvicinarsi al tornello con lo smartphone in tasca attivato, per avere la strada spianata. Si attiva, infatti, il sensore innovativo capace di riconoscere il cellulare e di far passare una persona alla volta, senza che questa debba fare o toccare nulla.